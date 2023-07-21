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Инфраструктура и тендеры 21.07.2023 10:48

Азерсу отбирает консультанта по проекту опреснения морской воды

ОАО "Азерсу" отбирает компанию-консультанта по проекту опреснения морской воды.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Предложения компаний принимаются до 16:00 4 августа 2023 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 7 августа в 16:00.

Телефон для справок: (012) 431-47-67/87 (внутренний - 1087). Контактное лицо -Мурад Абышев, E-mail: murad.abishev@azersu.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ПРОЕКТ, ОПРЕСНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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