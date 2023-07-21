Азерсу отбирает консультанта по проекту опреснения морской воды

ОАО "Азерсу" отбирает компанию-консультанта по проекту опреснения морской воды. Отбор проводится методом опроса предложений. Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов. Предложения компаний принимаются до 16:00 4 августа 2023 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 7 августа в 16:00. Телефон для справок: (012) 431-47-67/87 (внутренний - 1087). Контактное лицо -Мурад Абышев, E-mail: murad.abishev@azersu.az. Б.Рустамбеков

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