ГПС направит свыше 2 млн манатов на закупку военной формы

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на закупку военной формы - летних курток, брюк и фуражек.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «MEGA TEXTIL» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2,016 млн манатов.
Р.Керимов
ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово осенью - Алиев
ГНС направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы
Schlumberger увеличила выручку во II кв. на 20%, показатель не оправдал прогнозов
Украинского гроссмейстера Иванчука не выпускают на Кубок мира в Баку
Датские радикалы сожгли Коран у здания иракского посольства в Копенгагене
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Зеленский обсудил по телефону с Столтенбергом насущные для Украины и мира проблемы
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области, погиб корреспондент «РИА Новости»
В Крыму на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки дрона
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС