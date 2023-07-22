ГПС направит свыше 2 млн манатов на закупку военной формы

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на закупку военной формы - летних курток, брюк и фуражек. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «MEGA TEXTIL» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2,016 млн манатов. Р.Керимов

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