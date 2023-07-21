Производство и потребление зерновых достигнут новых рекордов в 2023/2024 сельхозгоду - IGC

Производство зерновых в мире достигнет нового рекорда в 2023/2024 сельскохозяйственном году благодаря высоким урожаям кукурузы в США и сои-бобов в Бразилии, прогнозирует Международный зерновой совет (International Grains Council, IGC).
По его оценкам, общий показатель производства зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2,297 млрд тонн по сравнению с 2,259 млрд тонн в 2022/2023 и 2,295 млрд тонн в 2021-2022 сельхозгоду.
Пшеницы, согласно прогнозу IGC, будет получено 784 млн тонн, кукурузы - 1,22 млрд тонн, риса - 527 млн тонн, сои-бобов - 400 млн тонн.
"Потребление зерновых может увеличиться на 2% и также достигнуть рекордного уровня, учитывая рост спроса на них в сфере продуктов питания, производстве кормов и промышленном использовании", - отмечается в обзоре организации.
По оценкам IGC, потребление зерновых в 2023/2024 сельхозгоду достигнет 2,306 млрд тонн.
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