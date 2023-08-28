Цены на пшеницу в США упали до минимума почти за 3 года

Цены на пшеницу в США опустились ниже отметки $5,9 за бушель на фоне ожидаемого роста поставок из России и снижения мирового спроса.

Котировки сентябрьских контрактов на пшеницу в Чикаго в ходе торгов в понедельник снизились на 1% - до $5,875 за бушель. Последний раз такие уровни наблюдались почти три года назад - в ноябре 2020 года, сообщает Trading Economics.

Международный совет по зерну в августовском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду, который завершится в июне 2024 года, на 1,4 млн тонн - до 46,6 млн тонн.

В середине августа Минсельхоз США в очередной раз повысил оценку экспорта пшеницы из России. Теперь ожидается, что поставки в текущем сельхозгоду составят рекордные 48 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в июле.

При этом прогноз мирового потребления пшеницы был пересмотрен в сторону снижения на 3,4 млн тонн - до 796,1 млн тонн.

Цены сентябрьских фьючерсов на кукурузу выросли на 1% - до $4,755 за бушель. Контракты на соевые бобы с поставкой в ноябре подорожали на 1,1% - до $14,025 за бушель.