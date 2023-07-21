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ТЭК 21.07.2023 17:08

Проект Транскаспийского газопровода едва ли реален, пока не определены источники финансирования - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает нереальным реализацию в нынешних условиях проекта строительства Транскаспийского газопровода пока не будет ясности с источниками финансирования.

«Расширение наших трубопроводных систем связано с увеличением наших собственных ресурсов. Для получения дополнительных объемов газа с восточной части Каспийского моря для этого безусловно необходимо строительство Транскаспийского подводного газопровода. Во-вторых, из Баку в направлении Европы необходимо создание инфраструктуры на подобии Южного газового коридора», - заявил Алиев в пятницу в Шуше.

Глава государства отметил, что возникает вопрос «кто будет финансировать этот проект?».

«Пока ответа на этот вопрос нет. Поэтому пока не будет найден ответ на этот вопрос, я думаю реализация этого проекты выглядит не столь реалистична», - отметил Алиев.

Президент также подчеркнул, что в настоящее время европейские банки не финансируют добывающие проекты и привлечь средства для этого проекта будет очень сложно.

«Когда реализовывался проект ЮГК мы привлекли средства от Европейского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития и др. Но в настоящее время два европейских института не финансируют подобные проекты, а финансируют проекты зеленой энергетики», - сказал Алиев.

Глава государства также коснулся вопроса формирования цен на газ в Европе.

«Мы также наблюдаем изменения цен на газ в Европе. Кроме того потолок устанавливаемый на цены на газ неприемлем. Потребители устанавливают потолок на цены, что противоречит принципам рыночной экономики притом, что европейские страны годами были сторонниками рыночных принципов. Таким образом в реалиях сегодняшнего дня это очень серьезная проблема. Если кто-то захочет реализовать Транскаспийский проект, мы будем рады. Нам будут выплачивать дополнительные транзитные пошлины и будет созданы дополнительные возможности для сотрудничества», - заключил Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ТРАНСКАСПИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ

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