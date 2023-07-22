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Дальнее зарубежье 22.07.2023 14:07

Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Беларуси.

Согласно данным регистра, ООО было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля текущего года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Беларусь бойцов ЧВК "Вагнер".

Основным видом деятельности ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" заявлено "управление недвижимым имуществом".

Собственником (учредителем) компании заявлено общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (РФ), руководителем - Пригожин Евгений Викторович.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРИГОЖИН, КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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