Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Беларуси. Согласно данным регистра, ООО было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля текущего года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Беларусь бойцов ЧВК "Вагнер". Основным видом деятельности ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" заявлено "управление недвижимым имуществом". Собственником (учредителем) компании заявлено общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (РФ), руководителем - Пригожин Евгений Викторович.

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