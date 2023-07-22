В Крыму на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки дрона

Детонация на складе боеприпасов произошла в субботу в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район Крыма, сообщают российские СМИ. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге.

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