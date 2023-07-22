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Дальнее зарубежье 22.07.2023 15:00

В Крыму на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки дрона

Детонация на складе боеприпасов произошла в субботу в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район Крыма, сообщают российские СМИ.

Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге.

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Тэги: РОССИЯ, КРЫМ, БОЕПРИПАСЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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