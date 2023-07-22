Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО и боевых самолетов.
По его словам, Украина не до конца решила некоторые вопросы относительно дефицитных видов оружия. Украинский лидер отметил, что вопрос поставок оружия зависит от США.
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается создать специальный механизм военных поставок Украине на сумму €5 млрд в год до 2027 года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Недавно Боррель также предложил значительно расширить программу военной подготовки для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно предложению главы европейской дипломатии, при определенных обстоятельствах может быть рассмотрена возможность постепенного переноса учебных мероприятий на Украину. Кроме того, Боррель рекомендовал выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву.
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