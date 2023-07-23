Правоохранители Азербайджана задержали нескольких граждан страны, подозреваемых в связях с FETO

МВД Азербайджана сообщило о задержании нескольких граждан страны, подозреваемых в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).
"Министерство внутренних дел Азербайджана на основании информации, полученной от МВД Турции, провело оперативные мероприятия в стране против лиц, связанных с FETO", - говорится в информации МВД.
По данным ведомства, один из пяти задержанных дал показания, что был связан с оппозиционным политиком Губадом Ибадоглу. «На основании этих показаний в офисе Ибадоглу был проведен обыск, обнаружены документы, представляющие важное значение для дела. Ибадоглу задержан, в настоящее время продолжается расследование ", - подчеркнули в МВД.
Р.Ахмедов
ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово осенью - Алиев
ГНС направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы
Schlumberger увеличила выручку во II кв. на 20%, показатель не оправдал прогнозов
В Кяльбаджаре автомобиль с военными попал в ДТП, есть погибший и раненый
Украинского гроссмейстера Иванчука не выпускают на Кубок мира в Баку
Датские радикалы сожгли Коран у здания иракского посольства в Копенгагене
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Правые партии побеждают на выборах в Испании
Командующий российской группировкой «Центр»: ВСУ будут пытаться наступать до конца августа
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС