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Внутренняя политика 23.07.2023 23:48

Правоохранители Азербайджана задержали нескольких граждан страны, подозреваемых в связях с FETO

МВД Азербайджана сообщило о задержании нескольких граждан страны, подозреваемых в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

"Министерство внутренних дел Азербайджана на основании информации, полученной от МВД Турции, провело оперативные мероприятия в стране против лиц, связанных с FETO", - говорится в информации МВД.

По данным ведомства, один из пяти задержанных дал показания, что был связан с оппозиционным политиком Губадом Ибадоглу. «На основании этих показаний в офисе Ибадоглу был проведен обыск, обнаружены документы, представляющие важное значение для дела. Ибадоглу задержан, в настоящее время продолжается расследование ", - подчеркнули в МВД.

Р.Ахмедов

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Тэги: МВД, FETO, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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