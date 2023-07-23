Правоохранители Азербайджана задержали нескольких граждан страны, подозреваемых в связях с FETO

МВД Азербайджана сообщило о задержании нескольких граждан страны, подозреваемых в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

"Министерство внутренних дел Азербайджана на основании информации, полученной от МВД Турции, провело оперативные мероприятия в стране против лиц, связанных с FETO", - говорится в информации МВД.

По данным ведомства, один из пяти задержанных дал показания, что был связан с оппозиционным политиком Губадом Ибадоглу. «На основании этих показаний в офисе Ибадоглу был проведен обыск, обнаружены документы, представляющие важное значение для дела. Ибадоглу задержан, в настоящее время продолжается расследование ", - подчеркнули в МВД.

Р.Ахмедов