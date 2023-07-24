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Транспорт и связь 24.07.2023 12:19

Минцифры Азербайджана получит около 14 млн. манатов на расширение сети радиовещания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение по расширению сети радиовещания на территории страны.

Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, с целью закупки и установки оборудования для расширения сети радиовещания на территории Азербайджана, улучшения материально-технической базы существующих станций вещания, создания необходимой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение устойчивой деятельности, и финансирования эксплуатационных расходов министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана выделено 13,7 млн. манатов.

Средства выделяются из предусмотренного в госбюджете на 2023 год резервного фонда президента.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ

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