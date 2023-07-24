Минцифры Азербайджана получит около 14 млн. манатов на расширение сети радиовещания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение по расширению сети радиовещания на территории страны.
Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, с целью закупки и установки оборудования для расширения сети радиовещания на территории Азербайджана, улучшения материально-технической базы существующих станций вещания, создания необходимой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение устойчивой деятельности, и финансирования эксплуатационных расходов министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана выделено 13,7 млн. манатов.
Средства выделяются из предусмотренного в госбюджете на 2023 год резервного фонда президента.
Б.Рустамбеков
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