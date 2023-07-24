Наццентр офтальмологии закупает медоборудование на 1,2 млн манатов

Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой направит около 1,2 млн манатов на закупку медоборудования. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «SOLAMEDICAL» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1,192 млн манатов. Р.Керимов

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