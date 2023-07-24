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Транспорт и связь 24.07.2023 15:45

Азербайджан активно работает над созданием Зангезурского коридора, в то же время рассматривает возможность инвестиций в порты Грузии - Алиев

Строительные работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершены на 70%, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительным маршрутом из Азербайджана в Турцию и Европу, и строительные работы на азербайджанской территории выполнены примерно на 70%. Таким образом, через Азербайджан будет проходить не только один маршрут Баку-Тбилиси-Карс, но и Зангезурский коридор. Все это создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока", - сказал Алиев в интервью телеканалу China Global Television Network.

Глава государства также подчеркнул, что перевозки через Азербайджан также будут проходить через морские порты Грузии. "В этой связи мы с большим интересом рассматриваем возможности некоторых инвестиций. Так что, действительно, транспортное сотрудничество будет чрезвычайно выгодным для всех стран", - отметил президент.

Алиев отметил, что по пути следования коридоров планируется создать множество новых производств.

"Мы не хотим быть только транзитной страной. Да, это хорошо с геополитической точки зрения, то есть это дает дополнительную прибыль, мы хотим создать крупные промышленные зоны в Азербайджане и фактически движемся в этом направлении. Считаю, что это также может быть привлекательным для китайских компаний, так как они смогут наладить производство в нашей свободной зоне в Аляте", - сказал президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПОРТЫ, ГРУЗИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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