Министр энергетики Азербайджана посетит Румынию

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит Бухарест, сообщает министерство энергетики. Целью визита является участие в четвертой министерской встрече по реализации "Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией по развитию "зеленой энергии" и передачи", отмечается в сообщении. Встреча состоится 25 июля. Б.Рустамбеков

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