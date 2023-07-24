Министр энергетики Азербайджана посетит Румынию

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит Бухарест, сообщает министерство энергетики.
Целью визита является участие в четвертой министерской встрече по реализации "Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией по развитию "зеленой энергии" и передачи", отмечается в сообщении.
Встреча состоится 25 июля.
Б.Рустамбеков
Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву
Азербайджан поддерживает политику единого Китая - Алиев
Алиев считает отличными отношения Азербайджана и Китая, имеющими хорошие перспективы развития
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана
«Барби» заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установила годовой рекорд
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит в отставку
Алжир выразил протест Дании и Швеции в связи с сожжениями Корана
КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС