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Дальнее зарубежье 24.07.2023 22:36

Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard

Испания в понедельник, 24 июля, отправила ещё 4 танка Leopard 2A4 и другой техники для украинской армии из порта Сантандер в Польшу.

Ожидается, что все материалы будут доставлены украинским вооруженным силам в начале августа, сообщает Министерство обороны Испании.

"Отправленный Испанией груз состоит из четырех танков Leopard 2A4, которые будут добавлены к шести Leopard 2 тех же характеристик, уже поставленных украинскому правительству", - указывается в сообщении.

В эту партию также входят 10 бронеавтомобилей ТОА М-113, десять военных грузовиков, одна бронированная многоцелевая машина для пограничной службы, три гражданские машины скорой помощи и одна бронированная машина БМР для передачи в различные военные госпитали, а также одна бронированная гражданская машина скорой помощи для пограничной службы.

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Тэги: ИСПАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ


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