Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard

Испания в понедельник, 24 июля, отправила ещё 4 танка Leopard 2A4 и другой техники для украинской армии из порта Сантандер в Польшу.
Ожидается, что все материалы будут доставлены украинским вооруженным силам в начале августа, сообщает Министерство обороны Испании.
"Отправленный Испанией груз состоит из четырех танков Leopard 2A4, которые будут добавлены к шести Leopard 2 тех же характеристик, уже поставленных украинскому правительству", - указывается в сообщении.
В эту партию также входят 10 бронеавтомобилей ТОА М-113, десять военных грузовиков, одна бронированная многоцелевая машина для пограничной службы, три гражданские машины скорой помощи и одна бронированная машина БМР для передачи в различные военные госпитали, а также одна бронированная гражданская машина скорой помощи для пограничной службы.
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