Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине

Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. «В своем выступлении перед украинским парламентом Санчес пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от цены". Кроме того, он анонсировал новый пакет помощи в размере 55 млн евро для Украины», - пишет El Mundo в субботу.

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