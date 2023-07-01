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Дальнее зарубежье 01.07.2023 17:07

Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине

Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«В своем выступлении перед украинским парламентом Санчес пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от цены". Кроме того, он анонсировал новый пакет помощи в размере 55 млн евро для Украины», - пишет El Mundo в субботу.

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Тэги: ИСПАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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