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Брюссель рассчитывает на активную роль Мадрида в оказании помощи ЕС Украине - глава ЕК

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Испания принимает председательство в Совете ЕС в момент, когда Евросоюз намеревается удвоить усилия по поддержке Украины.

"Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку. Поэтому мы выдвинули новую кредитную линию для Украины в рамках нашего предложения по пересмотренному бюджету ЕС - это около 50 млрд евро до 2027 года на (украинский) бюджет и на восстановление. Мы очень рассчитываем на поддержку испанским правительством наших предложений по пересмотру долгосрочного финансового плана (ЕС) до конца года", - сказала председатель ЕК на пресс-конференции в понедельник в Мадриде.

Европейская комиссия по традиции нанесла визит начавшемуся с 1 июля испанскому председательству Совета ЕС.

"Это финансирование также поддержит усилия Украины по проведению реформ. Как вы все знаете, Украина усердно работает над тем, чтобы продвигаться по пути к ЕС (...). Комиссия представит отчет о ходе работы по расширению (союза). И испанскому председательству предстоит осенью очень умело вести эти очень важные дискуссии о пути присоединения Украины", - продолжила фон дер Ляйен.

Она также перечислила "все остальные направления с целью поддержать Украину", в том числе назвав санкционное давление на РФ и воспрепятствование обходу санкций и военную помощь.

"Мы поставляем военную технику на Украину. Мы наращиваем усилия по совместным закупкам для срочных поставок. Теперь нам нужно, чтобы испанское председательство обеспечило скорейшее политическое соглашение по так называемому акту в поддержку производства боеприпасов (...) с целью иметь возможность поставлять их больше на Украину и, в то же время, пополнить наши собственные запасы", - отметила председатель Европейской комиссии.

В свою очередь глава правительства Испании Педро Санчес, объявляя основные приоритеты председательства его страны в Совете ЕС, также начал с Украины.

"Первый вызов - это настоящее и будущее Украины. Во время нашего председательства мы продолжим защищать Украину во всех областях: политической, финансовой, военной, гуманитарной. И мы продолжим поддерживать Украину на ее пути к вступлению в ЕС", - заверил Санчес.

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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