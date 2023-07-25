Более 30 человек погибли в Алжире из-за лесных пожаров, около 1,5 тыс. эвакуированы

По меньшей мере 34 человек погибли из-за природных пожаров, бушующих на севере и востоке Алжира, сообщают во вторник франкоязычные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что погибли, в частности, 10 военных.

Ранее поступали данные о 15 погибших в стране.

Спасатели провели эвакуацию 1,5 тыс. человек в трех провинциях страны. Для борьбы с огнем задействованы 7,5 тыс. пожарных, а также специализированная техника, в том числе авиация.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования родственникам погибших.

Лесные пожары свирепствуют на севере и востоке Алжира на фоне жаркой сухой погоды. В понедельник столбик термометра в некоторых районах страны поднимался до 48 градусов по Цельсию.