Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создадут СП по передаче «зеленой энергии» с Каспия в Европу

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создадут совместное предприятие (СП) по передаче "зеленой энергии" с Каспийского моря в Европу, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"В Бухаресте для реализации проекта по передаче "зеленой энергии" с Каспийского моря в Европу с коллегами из Румынии, Грузии и Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании по созданию СП", - написал в своем аккаунте в соцсетях Шахбазов.
Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту.
Строительство кабеля займет 3-4 года.
Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.
Б.Рустамбеков
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