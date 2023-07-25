Южнокорейский суд отменил импичмент министру, отстраненному от работы из-за смертельной давки

Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент, объявленный главе МВД Ли Сан Мину в связи с хэллоуинской давкой в прошлом октябре, в которой погибли почти 160 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Теперь Ли Сан Мин сможет вернуться на пост главы МВД. Суд постановил, что его нельзя считать виноватым в смертельной давке, так как к ней привели неправильные действия со стороны сразу нескольких ведомств.

С февраля этого года его обязанности исполнял вице-министр Хан Чан Соб.

В феврале парламент страны, который контролирует оппозиция, проголосовал за объявление импичмента главе МВД. За импичмент проголосовали 179 парламентариев, против - 109. Депутаты посчитали министра виновным в ошибках, который привели к трагедии в районе Итэвон. Тогда же сообщалось, что у конституционного суда есть 180 дней на то, чтобы решить, сможет ли он вернуться к своей работе.

Associated Press отмечает, что 58-летний политик считается одним из ключевых сторонников президента страны Юн Сок Ёля.

В октябре 2022 года в районе Итэвон в центре южнокорейской столицы произошла давка из людей, вышедших на улицы, чтобы отпраздновать Хэллоуин. На праздник прибыли около 100 тыс. человек. В результате около 160 человек погибли и несколько десятков пострадали. Среди погибших были граждане Ирана, Узбекистана, Китая, Норвегии и России.