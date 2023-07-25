Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8822 RUR   0.0188 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

24.07 $/bbl +/- WTI 78.74 +1.67 Brent 82.74 +1.67

Дальнее зарубежье 25.07.2023 18:03

Южнокорейский суд отменил импичмент министру, отстраненному от работы из-за смертельной давки

Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент, объявленный главе МВД Ли Сан Мину в связи с хэллоуинской давкой в прошлом октябре, в которой погибли почти 160 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Теперь Ли Сан Мин сможет вернуться на пост главы МВД. Суд постановил, что его нельзя считать виноватым в смертельной давке, так как к ней привели неправильные действия со стороны сразу нескольких ведомств.

С февраля этого года его обязанности исполнял вице-министр Хан Чан Соб.

В феврале парламент страны, который контролирует оппозиция, проголосовал за объявление импичмента главе МВД. За импичмент проголосовали 179 парламентариев, против - 109. Депутаты посчитали министра виновным в ошибках, который привели к трагедии в районе Итэвон. Тогда же сообщалось, что у конституционного суда есть 180 дней на то, чтобы решить, сможет ли он вернуться к своей работе.

Associated Press отмечает, что 58-летний политик считается одним из ключевых сторонников президента страны Юн Сок Ёля.

В октябре 2022 года в районе Итэвон в центре южнокорейской столицы произошла давка из людей, вышедших на улицы, чтобы отпраздновать Хэллоуин. На праздник прибыли около 100 тыс. человек. В результате около 160 человек погибли и несколько десятков пострадали. Среди погибших были граждане Ирана, Узбекистана, Китая, Норвегии и России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИНИСТР, ИМПИЧМЕНТ, ОТМЕНА


Похожие новости


Генсек ООН заявил о поддержке усилий Южной Кореи по денуклеаризации КНДР Глава Минздрава Южной Кореи ушел в отставку после критики из-за вспышки вируса MERS

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az