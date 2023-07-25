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Финансы 25.07.2023 16:03

Банки в Азербайджане за 6 мес. незначительно увеличили число банкоматов и pos-терминалов

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 30 июня 2023 года составляет 3,081 тыс. единиц, что на 0,4% выше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец июня 2023 года в Баку установлено 1 604 банкоматов (рост на 0,8%), в регионах - 1 477 (без изменений).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 81,775 тыс. единиц, что на 2,44% больше показателя на конец 2022 года.

При этом в Баку установлено 56,014 тыс. pos-терминалов (рост на 4%), в регионах - 25,761 тыс. (спад на 0,9%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 79,3 тыс. или 97% всех pos-терминалов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, БАНКОМАТЫ, POS/ТЕРМИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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