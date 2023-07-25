ГПС Азербайджана предупредила о готовящейся армянской провокации на ППП Лачин

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана заявляет о готовящейся армянской провокации на погранично-пропускном пункте (ППП) «Лачин».
«По имеющейся у нас информации 26 июля со стороны Армении планируется очередная демонстративная провокация, посредством скопления различных транспортных средств у въезда на ППП «Лачин», - говорится в заявлении ГПС.
«Призываем армянскую сторону воздержаться от подобных действий, преследующих провокационные цели и служащих обострению ситуации. Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокационные действия целиком и полностью ляжет на армянскую сторону», - отмечает ГПС.
Б.Рустамбеков
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