ГПС Азербайджана предупредила о готовящейся армянской провокации на ППП Лачин

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана заявляет о готовящейся армянской провокации на погранично-пропускном пункте (ППП) «Лачин».

«По имеющейся у нас информации 26 июля со стороны Армении планируется очередная демонстративная провокация, посредством скопления различных транспортных средств у въезда на ППП «Лачин», - говорится в заявлении ГПС.

«Призываем армянскую сторону воздержаться от подобных действий, преследующих провокационные цели и служащих обострению ситуации. Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокационные действия целиком и полностью ляжет на армянскую сторону», - отмечает ГПС.

Б.Рустамбеков