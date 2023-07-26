ЦТСП отбирает компанию для строительства Гянджинского мемориального комплекса

Центр территориального планирования и строительства (ЦТСП) при Государственном комитете по архитектуре и градостроительству Азербайджана отбирает компанию для строительства Гянджинского мемориального комплекса. Отбор подрядчика проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 1,5 тыс. манатов. Телефон для справок: (+99412) 492-31-89, внутренний 814, контактное лицо - Асим Ягубов. E-mail: asim.yaqubov@arxkom.gov.az. Предложения от компаний принимаются до 16:00 5 сентября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 6 сентября 2023 года в 16:00. Стоимость предмета тендера оценивается в более $3 млн. Р.Керимов

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