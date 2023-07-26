Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8783 RUR   0.0188 GBR   2.191 TRY   0.0631

Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 79.63 +0.89 Brent 83.64 +0.90

Инфраструктура и тендеры 26.07.2023 11:31

ЦТСП отбирает компанию для строительства Гянджинского мемориального комплекса

Центр территориального планирования и строительства (ЦТСП) при Государственном комитете по архитектуре и градостроительству Азербайджана отбирает компанию для строительства Гянджинского мемориального комплекса.

Отбор подрядчика проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412) 492-31-89, внутренний 814, контактное лицо - Асим Ягубов. E-mail: asim.yaqubov@arxkom.gov.az.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 5 сентября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 6 сентября 2023 года в 16:00.

Стоимость предмета тендера оценивается в более $3 млн.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЯНДЖА, ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


Похожие новости


Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az