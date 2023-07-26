Строительство ж/д участка Решт-Астара в Иране завершится к 2028г

Министерство транспорта РФ к 2028 г. ожидает завершения строительства ж/д участка Решт - Астара в Иране, заявил глава министерства Виталий Савельев в среду выступая на правительственном часе в Госдуме.
"В рамках развития западного маршрута МТК "Север-Юг" в мае 2023 г. подписано межправительственное соглашение, которое является итогом почти 20-летнего обсуждения вопроса строительства на территории Ирана недостающего участка железнодорожной линии Решт - Астара. Всего 162 км. 20 лет работы закончились подписанием соглашения. Ожидаем выполнения полного объёма строительства к 2028 г.", - сообщил министр.
Как сообщалось, в мае Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара. Документ был подписан при участии глав государств - президента Ирана Ибрахима Раиси и президента РФ Владимира Путина, который присоединился к церемонии по видеосвязи.
Также сообщалось, что Россия выделит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро для этого строительства. Общая стоимость проекта - 1,6 млрд евро.
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