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Транспорт и связь 26.07.2023 12:03

Строительство ж/д участка Решт-Астара в Иране завершится к 2028г

Министерство транспорта РФ к 2028 г. ожидает завершения строительства ж/д участка Решт - Астара в Иране, заявил глава министерства Виталий Савельев в среду выступая на правительственном часе в Госдуме.

"В рамках развития западного маршрута МТК "Север-Юг" в мае 2023 г. подписано межправительственное соглашение, которое является итогом почти 20-летнего обсуждения вопроса строительства на территории Ирана недостающего участка железнодорожной линии Решт - Астара. Всего 162 км. 20 лет работы закончились подписанием соглашения. Ожидаем выполнения полного объёма строительства к 2028 г.", - сообщил министр.

Как сообщалось, в мае Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара. Документ был подписан при участии глав государств - президента Ирана Ибрахима Раиси и президента РФ Владимира Путина, который присоединился к церемонии по видеосвязи.

Также сообщалось, что Россия выделит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро для этого строительства. Общая стоимость проекта - 1,6 млрд евро.

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Тэги: РОССИЯ, МИНТРАНС, ИРАН, ЖЕЛДОРОГА


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