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Дальнее зарубежье 26.07.2023 14:34

Премьер Камбоджи обещает через три недели уступить пост сыну

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил о планах уйти в отставку через три недели и передать пост своему старшему сыну Хун Манету, который впервые получил место в парламенте по итогам выборов в воскресенье, сообщает в среду Associated Press.

В телевизионном обращении Хун Сен заявил, что оповестил о своих планах короля Камбоджи Нородома Сиамони, и король дал свое согласие на такую перестановку. По словам премьера, его сын займет пост премьера после того, как избирком объявит о финальных результатах выборов, на которых "Народная партия" Хун Сена заняла 120 из 125 мест в парламенте.

Также он отметил, что в новом правительстве, которое будет сформировано 22 августа, многие посты займут молодые политики.

Ожидается, что сам Хун Сен после ухода с поста главы правительства станет председателем сената.

В настоящий момент 45-летний Хун Манет является командующим армией страны.

В воскресенье "Народная партия" одержала уверенную победу на парламентских выборах. При этом Associated Press отмечает, что западные страны и правозащитные организации раскритиковали выборы, назвав их несправедливыми.

Еще до выборов Хун Сен, который был лидером Камбоджи на протяжении 38 лет, заявил, что планирует передать пост своему сыну в ближайшие пять лет.

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Тэги: КАМБОДЖА, ПРЕМЬЕР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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