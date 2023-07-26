Премьер Камбоджи обещает через три недели уступить пост сыну

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил о планах уйти в отставку через три недели и передать пост своему старшему сыну Хун Манету, который впервые получил место в парламенте по итогам выборов в воскресенье, сообщает в среду Associated Press.
В телевизионном обращении Хун Сен заявил, что оповестил о своих планах короля Камбоджи Нородома Сиамони, и король дал свое согласие на такую перестановку. По словам премьера, его сын займет пост премьера после того, как избирком объявит о финальных результатах выборов, на которых "Народная партия" Хун Сена заняла 120 из 125 мест в парламенте.
Также он отметил, что в новом правительстве, которое будет сформировано 22 августа, многие посты займут молодые политики.
Ожидается, что сам Хун Сен после ухода с поста главы правительства станет председателем сената.
В настоящий момент 45-летний Хун Манет является командующим армией страны.
В воскресенье "Народная партия" одержала уверенную победу на парламентских выборах. При этом Associated Press отмечает, что западные страны и правозащитные организации раскритиковали выборы, назвав их несправедливыми.
Еще до выборов Хун Сен, который был лидером Камбоджи на протяжении 38 лет, заявил, что планирует передать пост своему сыну в ближайшие пять лет.
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