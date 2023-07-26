Павлодарский НПЗ в Казахстане досрочно вышел на полную мощность после капремонта

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) вышел на полную мощность после завершения капитального ремонта на четыре дня раньше запланированной даты, сообщила пресс-служба завода.

"ПНХЗ увеличил переработку сырой нефти до плановых 15 тыс. тонн в сутки. Отгрузка основной продукции (дизельное топливо, бензин, битум, нефтяной кокс и сжиженный газ) осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта была проведена ревизия и техническое освидетельствование оборудования. Также были заменены емкостное, насосное, теплообменное оборудование, трубы технологических печей, участки технологических трубопроводов, катализаторы и адсорбенты, отработавшие нормативный срок службы.

"Другие работы в ходе ремонта были нацелены на увеличение суточного производства дорожного битума на 15%. А в рамках инициативы АО НК "КазМунайГаз" по переходу на 3-летний межремонтный период выполнен первый этап дооснащения технологических установок дублирующими предохранительными клапанами", - уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Павлодарский нефтехимический завод в середине июля завершил ремонт с опережением на двое суток, начал поэтапный запуск промышленных объектов с выходом на штатную производительность.