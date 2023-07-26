В Пхеньяне празднуют 70-летие окончания Корейской войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию окончания Корейской войны, сообщает в среду агентство ЦТАК.
Он возложил цветы к кладбищу участников Отечественной освободительной войны. Его сопровождал, в частности, глава Минобороны страны Кан Сун Нам.
Северокорейский лидер обратился с речью, в ходе которой почтил память погибших и назвал события 27 июля 1953 года "чудом", которое "представляет собой историческую большую победу, которая нанесла американским империалистам вечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну".
Ким Чен Ын пообещал, что КНДР - "самое достойное и самостоятельное в мире могучее государство будет навеки продвигаться вперед от победы к победе".
Турецкая Turkish Aerospace Industries осуществит модернизацию штурмовиков «СУ-25» ВВС Азербайджана
Байрамов назвал необходимые условия для обеспечения мира в регионе
Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию из Азербайджана более 47 тонн томатов и 14 тонн клубники
Нефть ускорила снижение на данных о запасах в США
Павлодарский НПЗ в Казахстане досрочно вышел на полную мощность после капремонта
В Азербайджане у границы с Ираном произошло землетрясение
LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже
В Азербайджане при происшествиях природного и техногенного характера в I полугодии 2023 года погибли 33 человека - МЧС
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС