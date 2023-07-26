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Дальнее зарубежье 26.07.2023 16:02

В Пхеньяне празднуют 70-летие окончания Корейской войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию окончания Корейской войны, сообщает в среду агентство ЦТАК.

Он возложил цветы к кладбищу участников Отечественной освободительной войны. Его сопровождал, в частности, глава Минобороны страны Кан Сун Нам.

Северокорейский лидер обратился с речью, в ходе которой почтил память погибших и назвал события 27 июля 1953 года "чудом", которое "представляет собой историческую большую победу, которая нанесла американским империалистам вечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну".

Ким Чен Ын пообещал, что КНДР - "самое достойное и самостоятельное в мире могучее государство будет навеки продвигаться вперед от победы к победе".

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Тэги: КНДР, ПРАЗДНИК, МЕРОПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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