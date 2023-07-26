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АПК 26.07.2023 16:11

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию из Азербайджана более 47 тонн томатов и 14 тонн клубники

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз из Азербайджана 61,2 тонны продукции растительного происхождения.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор, задержаны 3 партии свежих томатов весом в 47,2 тонны и 1 партия свежей клубники в 14 тонн.

"Товары следовали в Российскую Федерацию для дальнейшей реализации. Грузовые автомобили с подкарантинной продукцией возвращены в страну импортера", - отмечает Россельхознадзор.

Причиной возврата продукции стало, что в ходе документарных проверок установлены факты внесения незаверенных исправлений в фитосанитарные сертификаты, а также не соответствие информации маркировок фитосанитарным сертификатам.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РФ, ТОМАТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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