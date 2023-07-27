Ван И: Турция должна играть более важную роль на международной арене, Китай поддерживает ее независимую политику

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Китай поддерживает независимую политику Турции и высказался за ее более заметную роль в решении международных проблем, сообщил китайский МИД.
"Китай поддерживает стремление турецкой стороны встать на путь развития, соответствующий ее собственным национальным условиям, защищать национальную независимость, суверенитет и законные права и интересы, выступает за то, чтобы она играла более важную роль на региональной и международной арене, и против вмешательства любой силы во внутренние дела Турции", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Ван И.
Он высказался в пользу дальнейшего сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как энергетика, образование, культура и других, заявил, что Пекин готов наращивать импорт из Турции высококачественных турецких товаров, "поддерживать компании двух стран в области взаиморасчетов в местных валютах".
Китайский министр заявил о готовности Пекина к сотрудничеству с новым турецким правительством "для укрепления стратегического взаимного доверия, стратегической координации", а также о "твердой поддержке друг друга в защите основных интересов и стабильности национальной безопасности, содействия китайско-турецким отношениям стратегического взаимодействия".
Как информирует МИД КНР, Фидан со своей стороны заверил, что "турецкая сторона придает большое значение развитию отношений с Китаем, не согласна с "теорией угроз", проистекающих от развития китайской экономики, науки и технологий, выступает против очернения и сдерживания развития Китая и не допускает деятельности, подрывающей территориальную целостность Китая".
Отдельно китайский МИД сообщил о встрече Ван И с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что "Турция и Китай являются странами с глобальным влиянием, и важность сотрудничества между двумя странами выходит за рамки двусторонних отношений".
"Турецкая сторона придерживается принципа "одного Китая" и считает, что развитие Китая не представляет угрозы. Она готова к тесным обменам с Китаем на высоком уровне", - приводятся в сообщении слова Эрдогана.
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