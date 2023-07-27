Лесные пожары приблизились к Афинам, нарушено движение поездов в центральной части Греции

Природные пожары в Греции в четверг достигли окраин столицы, сообщает Associated Press.
Отмечается, что, в частности, огонь в районе столичного пригорода Кифисья распространялся быстро из-за усилившегося ветра. Однако для тушения этого пожара задействовали несколько вертолетов и пожарных бригад, и в итоге его удалось потушить.
Между тем, в центральной части Греции, в районе города Волос, распространение лесных пожаров пока не остановили. Из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.
Пожарные на Родосе 10-й день ведут борьбу с бушующими пожарами. Сообщается также о новых очагах возгорания в лесах на острове Эвбея.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис в четверг заявил о необходимости предпринимать больше мер для борьбы с изменением климата.
"Изменение климата может быть и реальность, но это не может быть оправданием. Нашей стране надо принимать больше мер, чтобы быть готовой смягчать, насколько это возможно, эффект этой реальности, которую мы уже начинаем ощущать, и которая может оказать драматичные последствия на многие аспекты нашей экономической и социальной жизни", - сказал он.
В Баку сочли подход Борреля к ситуации в регионе неверным, основанным на политических манипуляциях Армении
Баку и Анкара намерены сотрудничать в рамках разработки истребителя пятого поколения KAAN
Ереван занимается политическими спекуляциями и шантажом - помощник Алиева
Mastercard потребовала запретить приобретение каннабиса с помощью своих карт
Гутерриш обещает продолжать контакты со всеми сторонами по поводу зерновой инициативы
Shell во II кв. сократила чистую прибыль почти в 6 раз, объявила buyback на $3 млрд
Шесть туристов погибли при крушении вертолета на Алтае
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
SpaceX перенесла запуск самого тяжелого в мире коммерческого спутника связи
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС