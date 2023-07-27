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Дальнее зарубежье 27.07.2023 17:03

Лесные пожары приблизились к Афинам, нарушено движение поездов в центральной части Греции

Природные пожары в Греции в четверг достигли окраин столицы, сообщает Associated Press.

Отмечается, что, в частности, огонь в районе столичного пригорода Кифисья распространялся быстро из-за усилившегося ветра. Однако для тушения этого пожара задействовали несколько вертолетов и пожарных бригад, и в итоге его удалось потушить.

Между тем, в центральной части Греции, в районе города Волос, распространение лесных пожаров пока не остановили. Из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.

Пожарные на Родосе 10-й день ведут борьбу с бушующими пожарами. Сообщается также о новых очагах возгорания в лесах на острове Эвбея.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в четверг заявил о необходимости предпринимать больше мер для борьбы с изменением климата.

"Изменение климата может быть и реальность, но это не может быть оправданием. Нашей стране надо принимать больше мер, чтобы быть готовой смягчать, насколько это возможно, эффект этой реальности, которую мы уже начинаем ощущать, и которая может оказать драматичные последствия на многие аспекты нашей экономической и социальной жизни", - сказал он.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, АФИНЫ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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