Баку и Анкара договорились о сотрудничестве в производстве боевых самолетов

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках международной выставки оборонной промышленности «IDEF-2023» провел встречу с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халюком Гёргуном, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Миноборонпром.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о более тесном продолжении сотрудничества двух стран в военно-технической сфере и других интересующих вопросах",- говорится в сообщении.





По информации ведомства, в завершении встречи Миноборонпром и турецкая компания «TUSASH» подписали Меморандум о намерениях с целью подготовки инженерно-технических кадров, которые примут участие в планируемых к реализации в будущем совместных проектах в области производства отечественных боевых самолетов.





Х.Насирзаде