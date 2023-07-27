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Оборона 27.07.2023 20:34

Баку и Анкара договорились о сотрудничестве в производстве боевых самолетов

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках международной выставки оборонной промышленности «IDEF-2023» провел встречу с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халюком Гёргуном, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Миноборонпром.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о более тесном продолжении сотрудничества двух стран в военно-технической сфере и других интересующих вопросах",- говорится в сообщении.


По информации ведомства, в завершении встречи Миноборонпром и турецкая компания «TUSASH» подписали Меморандум о намерениях с целью подготовки инженерно-технических кадров, которые примут участие в планируемых к реализации в будущем совместных проектах в области производства отечественных боевых самолетов.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНПРОМ, ТУРЦИЯ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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