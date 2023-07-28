Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0188 GBR   2.173 TRY   0.0631

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 80.09 +1.31 Brent 84.24 +1.32

Макроэкономика 28.07.2023 18:33

ВВП Франции во втором квартале вырос на 0,5%, потребрасходы в июне подскочили на 0,9%

Объем ВВП Франции во втором квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидали более скромного роста, на 0,1%.

Экспорт в апреле-июне подскочил на 2,6%, импорт повысился на 0,4%, что оказало позитивное влияние на экономику.

Между тем потребительские расходы сократились на 0,4% в минувшем квартале, в то время как госрасходы не изменились относительно предыдущего квартала, а инвестиции бизнеса повысились на 0,1%.

Французская экономика во втором квартале относительно того же периода прошлого года выросла на 0,9%.

Для сравнения: ВВП страны в первом квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,9% в годовом выражении.

Между тем потребительские расходы во Франции в июне подскочили на 0,9% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Затраты населения на продукты питания повысились на 2,5%. Тем временем расходы на промышленные товары понизились на 0,1%, а расходы на энергоносители выросли на 0,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОТРЕБРАСХОДЫ


Похожие новости


Франция удержит экономический рост в 2023 году Экономика Франции показала во втором квартале рост выше прогноза Франция намерена развивать экономическое сотрудничество с Арменией - Макрон Париж и Берлин предлагают создать фонд в 500 млрд евро бюджетных средств для восстановления экономики стран ЕС Коронавирус меняет ход глобализации в мире - министр финансов Франции Франция готова к реализации с Азербайджаном проектов в сфере ВИЭ и оборонной промышленности Французские компании являются подрядчиками в Азербайджане проектов на сумму свыше $6 млрд – Мустафаев Ле Пен против пенсионной реформы Макрона Президенты Турции и Франции обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества Банк Франции повысил прогноз роста ВВП и потребительских цен в 2018г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az