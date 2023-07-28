ВВП Франции во втором квартале вырос на 0,5%, потребрасходы в июне подскочили на 0,9%

Объем ВВП Франции во втором квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.
Опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидали более скромного роста, на 0,1%.
Экспорт в апреле-июне подскочил на 2,6%, импорт повысился на 0,4%, что оказало позитивное влияние на экономику.
Между тем потребительские расходы сократились на 0,4% в минувшем квартале, в то время как госрасходы не изменились относительно предыдущего квартала, а инвестиции бизнеса повысились на 0,1%.
Французская экономика во втором квартале относительно того же периода прошлого года выросла на 0,9%.
Для сравнения: ВВП страны в первом квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,9% в годовом выражении.
Между тем потребительские расходы во Франции в июне подскочили на 0,9% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 0,1%.
Затраты населения на продукты питания повысились на 2,5%. Тем временем расходы на промышленные товары понизились на 0,1%, а расходы на энергоносители выросли на 0,1%.
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