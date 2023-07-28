Почти 200 млн граждан США находятся под угрозой из-за непогоды

Около 60% населения США могут пострадать от наводнений и аномальной жары в ближайшие дни, сообщает в пятницу Associated Press.
"Это затронет все большие города. Поэтому число людей настолько высоко", - заявил ведущий синоптик Центра прогноза погоды в Национальной метеорологической службе (NWS) Боб Оравек.
NWS предупреждает о волне аномальной жары на северо-востоке США, которая началась в четверг и продержится на протяжении всех выходных. Одновременно с этим сильные бури и наводнения возможны в частях северо-состока и юга США, в Новой Англии и на юге Флориды. Вместе с тем высокие температуры продолжат держаться на юго-западе и западе США.
В четверг из-за жары и влажности на восточном побережье, в том числе в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке, температура ощущалась как 37,8 градусов по Цельсию и выше. Синоптики ожидают, что в пятницу несколько температурных рекордов могут быть побиты, а где-то температура может быть на 5,5-8 градусов выше среднего.
В Новой Англии готовятся к "двойной угрозе" из-за жары и наводнений.
"Вы можете получить ужасную жару в одну половину дня, а потом - сильную бурю, которая приведет к проливным дождям и наводнениям", - сказал Оравек.
Ранее Всемирная метеорологическая организация и европейская организация Copernicus назвали июль 2023 года самым жарким месяцем в истории.
НВФ в Карабахе создают радиопомехи системам GPS пассажирских самолетов, РМК бездействует - Минобороны
Азербайджанские и узбекские военные проведут совестные учения «UZAZ-2023»
Баку обвиняет главу МИД Армении в искажении переговорного процесса и договоренностей
AzFinance разместил облигации на $1 млн
Экспорт нефти по БТД в I полугодии увеличился на 6% - BIL
AFB Bank увеличил в I полугодии активы на 4,4%, сократил прибыль на 36,7%
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
ЕС направил в Грецию пожарные самолеты
Июль 2023 года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре - Гутерриш
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС