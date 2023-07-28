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Дальнее зарубежье 28.07.2023 13:03

Почти 200 млн граждан США находятся под угрозой из-за непогоды

Около 60% населения США могут пострадать от наводнений и аномальной жары в ближайшие дни, сообщает в пятницу Associated Press.

"Это затронет все большие города. Поэтому число людей настолько высоко", - заявил ведущий синоптик Центра прогноза погоды в Национальной метеорологической службе (NWS) Боб Оравек.

NWS предупреждает о волне аномальной жары на северо-востоке США, которая началась в четверг и продержится на протяжении всех выходных. Одновременно с этим сильные бури и наводнения возможны в частях северо-состока и юга США, в Новой Англии и на юге Флориды. Вместе с тем высокие температуры продолжат держаться на юго-западе и западе США.

В четверг из-за жары и влажности на восточном побережье, в том числе в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке, температура ощущалась как 37,8 градусов по Цельсию и выше. Синоптики ожидают, что в пятницу несколько температурных рекордов могут быть побиты, а где-то температура может быть на 5,5-8 градусов выше среднего.

В Новой Англии готовятся к "двойной угрозе" из-за жары и наводнений.

"Вы можете получить ужасную жару в одну половину дня, а потом - сильную бурю, которая приведет к проливным дождям и наводнениям", - сказал Оравек.

Ранее Всемирная метеорологическая организация и европейская организация Copernicus назвали июль 2023 года самым жарким месяцем в истории.

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Тэги: США, НЕПОГОДА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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