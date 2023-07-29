СБ ООН осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента

Совет Безопасности ООН осуждает неконституционную смену законного правительства Нигера и призывает к освобождению демократически избранного президента республики Мохаммеда Базума, говорится в принятом Совбезом заявлении.
"Члены Совета Безопасности решительно осудили усилия по неконституционной смене законного правительства Республики Нигер 26 июля 2023 года", - подчеркивается в документе.
В нем содержится призыв к "немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента республики Мохаммеда Базума", а также подчеркивается "необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства".
СБ поддержал усилия ЭКОВАС, Африканского союза и ООН по восстановлению конституционного порядка в Нигере, призвав причастных к сложившейся ситуации "воздерживаться от насилия, передать власть и вернуться в свои казармы".
"Члены Совета Безопасности выразили свою солидарность с народом Нигера и подчеркнули важность защиты населения и продолжения гуманитарной помощи", - говорится заявлении.
26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против лидера страны. СМИ сообщали, что президент Базум был схвачен президентской гвардией. Впоследствии государственные СМИ Нигера назвали новым лидером страны армейского генерала Абдурахамана Тчиани. Сам он обратился к согражданам с видеообращением, в котором заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за накопившихся в стране проблем, в том числе экономических, из-за коррупции, отсутствия безопасности.
Также военные, сместившие президента, зачитали в пятницу на национальном телевидении заявление, в котором предостерегли иностранные государства от военного вмешательства.
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