Алиев выразил уверенность в расширении взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника страны, сообщает сайт главы азербайджанского государства. В поздравительном письме письме Алиев отметил, что азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции. "Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционных дружественных отношений между нашими странами, расширения взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке", - говорится в послании. В.Алиев

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