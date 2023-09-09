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Внешняя политика 09.09.2023 12:35

Алиев выразил соболезнования королю Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в Марокко, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Я крайне потрясен новостью о многочисленных жертвах и разрушениях, вызванных сильным землетрясением в Марокко. От себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, братскому народу Марокко, желаю выздоровления раненым и пострадавшим", - говорится в послании.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАРОККО, АЛИЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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