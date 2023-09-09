Алиев выразил соболезнования королю Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в Марокко, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Я крайне потрясен новостью о многочисленных жертвах и разрушениях, вызванных сильным землетрясением в Марокко. От себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, братскому народу Марокко, желаю выздоровления раненым и пострадавшим", - говорится в послании.



В.Алиев