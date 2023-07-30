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Внешняя политика 30.07.2023 11:54

Надеемся на дальнейшее расширение двусторонних отношений с Марокко - МИД Азербайджана

Надеемся на дальнейшее расширение двусторонних отношений с Марокко, говорится в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана в поздравлении народу и правительству Марокко по случаю Национального дня этой страны.

"Сердечно поздравляем народ и правительство Марокко по случаю Национального дня, передаем им наши наилучшие и самые искренние пожелания! Надеемся на дальнейшее расширение наших двусторонних отношений. С Национальным праздником, Марокко!", - отмечается в послании.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАРОККО, МИД, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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