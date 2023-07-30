Надеемся на дальнейшее расширение двусторонних отношений с Марокко - МИД Азербайджана

Надеемся на дальнейшее расширение двусторонних отношений с Марокко, говорится в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана в поздравлении народу и правительству Марокко по случаю Национального дня этой страны.

"Сердечно поздравляем народ и правительство Марокко по случаю Национального дня, передаем им наши наилучшие и самые искренние пожелания! Надеемся на дальнейшее расширение наших двусторонних отношений. С Национальным праздником, Марокко!", - отмечается в послании.

В.Алиев