Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0188 GBR   2.173 TRY   0.0631

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 80.09 +1.31 Brent 84.24 +1.32

Карабах 29.07.2023 17:12

Задержан один из объявленных в международный розыск по делу о геноциде азербайджанцев в Мешали - Генпрокуратура

В результате проведенных поисковых мероприятий 29 июля военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Республику Армения для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста задержан Вагиф Хачатурян, находившийся в международном розыске по уголовному делу, возбужденного органами прокуратуры Азербайджанской Республики по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджанской Республики 1955 года рождения, уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе, Хачатурян Вагиф Черкезович, работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, совершили вооруженное нападение на это село, были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

"12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако его местонахождение следствию не было известно. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск. В результате проведенных поисковых мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Республику Армения для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура подчеркнула, что будет обеспечено размещение Вагифа Хачатуряна в медицинском учреждении города Баку, оказание необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения его представителями МККК.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для привлечения к ответственности других обвиняемых по уголовному делу", - говорится в сообщении.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ГЕНОЦИД, ЗАДЕРЖАНИЕ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНПРОКУРАТУРА, ГЕНОЦИД, ЗАДЕРЖАНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az