Задержан один из объявленных в международный розыск по делу о геноциде азербайджанцев в Мешали - Генпрокуратура

В результате проведенных поисковых мероприятий 29 июля военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Республику Армения для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста задержан Вагиф Хачатурян, находившийся в международном розыске по уголовному делу, возбужденного органами прокуратуры Азербайджанской Республики по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджанской Республики 1955 года рождения, уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе, Хачатурян Вагиф Черкезович, работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, совершили вооруженное нападение на это село, были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

"12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако его местонахождение следствию не было известно. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск. В результате проведенных поисковых мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Республику Армения для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура подчеркнула, что будет обеспечено размещение Вагифа Хачатуряна в медицинском учреждении города Баку, оказание необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения его представителями МККК.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для привлечения к ответственности других обвиняемых по уголовному делу", - говорится в сообщении.

В.Алиев