Евросоюз перестал оказывать Нигеру финансовую поддержку

Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигера. Об этом сообщает Reuters.

"В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - приводит СМИ слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

По данным издания, США пригрозил Нигеру поступить так же, как и Евросоюз.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников.

В.Алиев