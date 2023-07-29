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Дальнее зарубежье 29.07.2023 21:00

Евросоюз перестал оказывать Нигеру финансовую поддержку

Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигера. Об этом сообщает Reuters.

"В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - приводит СМИ слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

По данным издания, США пригрозил Нигеру поступить так же, как и Евросоюз.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников.

В.Алиев

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Тэги: ЕС, НИГЕР, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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