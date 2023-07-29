Евросоюз перестал оказывать Нигеру финансовую поддержку

Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигера. Об этом сообщает Reuters.
"В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - приводит СМИ слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
По данным издания, США пригрозил Нигеру поступить так же, как и Евросоюз.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников.
В.Алиев
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