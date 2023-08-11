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Дальнее зарубежье 11.08.2023 14:02

ЕС требует освобождения путчистами президента Нигера

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Евросоюз вслед за лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) требует освобождения свергнутого президента Мохамеда Базума.

"Как и руководители государств региона - ЭКОВАС - Европейский союз требует немедленного освобождения президента Базума и его семьи и возврата к конституционному порядку", - написала в пятницу глава МИД Франции в сети X (ранее - Twitter).

Колонна при этом процитировала переданное ранее через ту же соцсеть сообщение высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, в котором он выражает "глубокую обеспокоенность ЕС" в связи с ухудшением условий содержания президента Базума и его семьи, "лишенных, согласно последней информации, питания, электричества и медицинского обслуживания в течение нескольких дней".

Накануне в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил, что члены этой региональной африканской организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, идею применения силы.

Участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, НИГЕР, СИТУАЦИЯ


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