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Дальнее зарубежье 10.12.2023 23:03

Макрон: Франция поддержит предложение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил в воскресенье украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поддержку Францией на саммите ЕС 14-15 декабря предложения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пишет Le Figaro.

Издание сообщает со ссылкой на Елисейский дворец, что в ходе телефонного разговора Макрон приветствовал принятие украинским парламентом 8 и 9 декабря "нескольких важных законодательных текстов, касающихся, в частности, прав национальных меньшинств, судебной реформы и борьбы с коррупцией".

"Украина таким образом демонстрирует свою решимость без промедления отреагировать на рекомендации, данные ей Европейской комиссией", - отметила канцелярия французского лидера.

На заседании Европейского совета в Брюсселе 14-15 декабря главы государств и правительств стран ЕС должны высказаться по вопросу о начале переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу. Консенсус по этому пункту повестки на данный момент блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, напоминает Le Figaro.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЕС, ВСТУПЛЕНИЕ


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