Не менее трех оборонных компаний Франции планируют развернуть производство на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в пятницу, что три французских оборонных компаний намерены начать производство на Украине уже этим летом.

"Три французских компании учредят партнерство с украинскими компаниями, особенно в сфере беспилотников и оборудования для сухопутных сил, для производства запчастей на Украине, и, возможно, в будущем боеприпасов", - приводят западные СМИ слова министра.

"Цель в том, чтобы получить первые производственные подразделения этим летом", - пояснил он.

По его словам, среди этих компаний, скорее всего, будет франко-германский оборонный консорциум KNDS, образованный французским производителем вооружений и военной техники Nexter и немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.