Консенсуса по отправке в Украину европейских войск сейчас нет - Макрон

Среди европейских стран в настоящее время нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на территорию Украины, заявил в ночь на вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", - сказал он журналистам по итогам организованной Парижем международной встречи по Украине.

Во встрече приняли участие около 20 руководителей европейских стран.