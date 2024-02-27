Консенсуса по отправке в Украину европейских войск сейчас нет - Макрон

Среди европейских стран в настоящее время нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на территорию Украины, заявил в ночь на вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", - сказал он журналистам по итогам организованной Парижем международной встречи по Украине.
Во встрече приняли участие около 20 руководителей европейских стран.
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