Еще далеко от интеграции Украины в ЕС -Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюзу еще предстоит реформироваться до приема Украины в сообщество.
"Мы очень далеки от реального расширения (Евросоюза) на Украину", - заявил Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита ЕС 14-15 декабря.
По его словам, "любое расширение будет предполагать глубокую реформу наших правил".
"То есть это будет возможно только при массивном увеличении финансирования, при изменении правил и механизмов, которые есть сегодня у нас", - ответил он на вопрос, связанный с опасениями французских сельхозпроизводителей относительно перспективы вступления в ЕС Украины.
"Это не будет сделано за счет нашего сельского хозяйства, это точно", - заверил президент.
"Но это не помешает нам мыслить геополитически. Может ли Европа сегодня представить себя без такой перспективы? Нет", - сказал французский президент.
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