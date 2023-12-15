Еще далеко от интеграции Украины в ЕС -Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюзу еще предстоит реформироваться до приема Украины в сообщество.

"Мы очень далеки от реального расширения (Евросоюза) на Украину", - заявил Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита ЕС 14-15 декабря.

По его словам, "любое расширение будет предполагать глубокую реформу наших правил".

"То есть это будет возможно только при массивном увеличении финансирования, при изменении правил и механизмов, которые есть сегодня у нас", - ответил он на вопрос, связанный с опасениями французских сельхозпроизводителей относительно перспективы вступления в ЕС Украины.

"Это не будет сделано за счет нашего сельского хозяйства, это точно", - заверил президент.

"Но это не помешает нам мыслить геополитически. Может ли Европа сегодня представить себя без такой перспективы? Нет", - сказал французский президент.