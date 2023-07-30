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Дальнее зарубежье 30.07.2023 21:00

Папа римский Франциск призвал к возобновлению зернового соглашения

Папа римский Франциск в ходе еженедельного воскресного обращения в Ватикане призвал к возобновлению зернового соглашения, передает портал Vatican News.

"Я призываю моих братьев, Россию, к возобновлению черноморской инициативы по зерну, которое позволит безопасно перевозить зерно", - сказал он.

Он подчеркнул, что это поможет спасти "миллионы голодающих".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что РФ не является противником зерновой сделки и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной, но так и не выполненные к моменту истечения последнего крайнего срока 17 июля.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки". "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.

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Тэги: ВАТИКАН, ЗЕРНО, СДЕЛКА, ПРИЗЫВ

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