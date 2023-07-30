Папа римский Франциск призвал к возобновлению зернового соглашения

Папа римский Франциск в ходе еженедельного воскресного обращения в Ватикане призвал к возобновлению зернового соглашения, передает портал Vatican News.
"Я призываю моих братьев, Россию, к возобновлению черноморской инициативы по зерну, которое позволит безопасно перевозить зерно", - сказал он.
Он подчеркнул, что это поможет спасти "миллионы голодающих".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что РФ не является противником зерновой сделки и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной, но так и не выполненные к моменту истечения последнего крайнего срока 17 июля.
17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки". "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.
"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.
Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию
Состоялась торжественная церемония открытия учений «UZAZ-2023»
Нефть дешевеет после роста по итогам 5-й недели подряд
Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и лире
Почти 60 кг героина обнаружили казахстанские полицейские в фуре с арбузами, ехавшей из Кыргызстан в РФ
Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии
Специалисты NASA потеряли связь с межпланетным аппаратом Voyager-2
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных.
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС