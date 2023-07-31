В порту грузинского Батуми задержаны около десяти оппозиционеров, протестующих против прибытия на круизном лайнере российских граждан

Около десяти участников акции протеста оппозиционных партий были задержаны полицейскими в ночь на понедельник в батумском порту, куда два часа назад зашел круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находятся граждане России.

Как сообщают грузинские СМИ, территорию порта контролируют полицейские, однако в нескольких десятках метрах находятся оппозиционеры, которые держат в руках антироссийские плакаты.

Ранее 27 июля грузинские оппозиционеры также опротестовали заход в Батуми из Сочи лайнера Astoria Grande, утверждая, что находящиеся на его борту российские граждане нарушают законодательство Грузии.

В свою очередь заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили заявил журналистам, что лайнер Astoria Grande не находится в международном санкционном списке и соответственно не нарушает каких-либо ограничений.

"Хочу отметить, что сфера туризма вносит в нашу экономику большой вклад, поэтому нельзя подходить избирательно. Когда дорога открыта для въезда в Грузию российских граждан автомобильным и воздушным транспортом, нельзя строить искусственные преграды прибывающих в нашу страну морским транспортом", - сказал Гурамишвили.