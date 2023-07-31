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Бизнес и законодательство 31.07.2023 14:33

Heineken отмечает усложнение условий выхода из российских активов

Пивоваренный концерн Heineken отмечает усложнение условий выхода из российских активов.

"Недавние события в России показывают, что бизнесу стало еще сложнее получить разрешение на выход из активов. Мы объявили, что подали заявку на одобрение сделки (по продажу активов - ИФ) еще в апреле, продолжаем работать над тем, чтобы закрыть сделку", - говорится в отчете концерна за первое полугодие этого года.

Heineken отразил в отчете обесценение активов в 201 млн евро (88 млн евро в декабре 2022 год и 113 млн евро в июне 2023 года).

В марте прошлого года компания заявила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, прекращении производства, продажи и рекламы своего флагманского бренда Heineken. Кроме того, компания отказалась от доходов от российского бизнеса - все выплаты, роялти и дивиденды были приостановлены.

Как сообщалось, в середине июля указом президента РФ пивоваренная компания "Балтика", принадлежавшая датскому концерну Carlsberg, была передана во временное управление Росимущества. Незадолго до этого, в июне, Carlsberg сообщал, что подписал соглашение о продаже российской компании, но покупателя не называл.

Передачу в госуправление активов ряда зарубежных компаний из недружественных стран президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу назвал особыми случаями. Однако новых подобных решений не планируется, сказал он.

Российская дочка Heineken - ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" (ОПХ) владеет семью пивоваренными заводами, входит в топ-3 российских производителей пива.

В 2022 году ее чистая прибыль составила 2,606 млрд рублей против 878,9 млн рублей в 2021 году. Выручка увеличилась до 41,978 млрд рублей с 36,924 млрд рублей в 2020 году.

Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка, в 2022 году компания произвела 93,65 млн декалитров продукции, что на 0,4% больше, чем в 2021 году.

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Тэги: РОССИЯ, HEINEKEN, УХОД, УСЛОВИЯ


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