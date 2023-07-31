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Дальнее зарубежье 31.07.2023 19:03

Китай вводит ограничения на поставки гражданских беспилотников дальнего радиуса действия

Власти КНР приняли решение ввести ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за опасений, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

"Все больше растет риск того, что некоторые высококачественные и высокоэффективные гражданские беспилотники могут переоснастить для военных нужд", - пояснили в ведомстве.

Меры вступят в силу во вторник, но в Минкоммерции не уточнили, о каких ограничениях идет речь. При этом они затронут БПЛА, которые могут держаться в воздухе более 30 минут, сбрасывать с себя груз, и которые весят свыше 7 кг.

"С начала кризиса на Украине некоторые китайские компании по производству беспилотников добровольно приостановили свои операции в зонах конфликтов", - напомнили в министерстве.

В ведомстве также заявили, что всегда выступали против применения гражданских БПЛА в военных целях, и обвинили США и западные СМИ в распространении неверной информации об экспорте Китаем беспилотников.

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Тэги: КИТАЙ, БПЛА, ЭКСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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