Китай вводит ограничения на поставки гражданских беспилотников дальнего радиуса действия

Власти КНР приняли решение ввести ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за опасений, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.
"Все больше растет риск того, что некоторые высококачественные и высокоэффективные гражданские беспилотники могут переоснастить для военных нужд", - пояснили в ведомстве.
Меры вступят в силу во вторник, но в Минкоммерции не уточнили, о каких ограничениях идет речь. При этом они затронут БПЛА, которые могут держаться в воздухе более 30 минут, сбрасывать с себя груз, и которые весят свыше 7 кг.
"С начала кризиса на Украине некоторые китайские компании по производству беспилотников добровольно приостановили свои операции в зонах конфликтов", - напомнили в министерстве.
В ведомстве также заявили, что всегда выступали против применения гражданских БПЛА в военных целях, и обвинили США и западные СМИ в распространении неверной информации об экспорте Китаем беспилотников.
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