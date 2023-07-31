«Nar» обнародовал показатели удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами на основе опросов, проведенных в первом полугодии 2023 года.
В колл-центр 777 «Nar», который открыт для обслуживания в любое время суток, за последние полгода поступило около 800 000 обращений клиентов, ответы на них были получены в среднем в течение 2 минут. По сравнению с прошлым годом индекс удовлетворенности клиентов вырос на 2% и достиг 91,4%.
98% из более чем 20 000 абонентов, обратившихся в магазины «Nar» с различными запросами в течение текущего года, выразили удовлетворение услугами, предоставляемыми мобильным оператором. Одной из основных причин, по которой клиенты выбирают эту услугу, является запуск обновленных магазинов «Nar», обеспечивающих более удобный сервис. В первом полугодии этого года были введены в эксплуатацию 7 магазинов «Nar», отвечающих новым стандартам, а к концу года 12 центров «Nar» будут готовы к высококлассному обслуживанию клиентов.
Через приложение «Nar+» подали заявки более 1 миллиона абонентов. В среднем 87,4% из них с легкостью получили ответ через данное приложение. Кроме того, команда социальных сетей «Nar» оперативно отреагировала на более чем 40 000 сообщений. В основном запросы касались тарифов, интернет-пакетов и операций, связанных с номером.
Сосредоточившись на улучшении общего обслуживания клиентов, «Nar» постоянно вносит улучшения для более удобного взаимодействия с абонентами.
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.
Решения Азербайджана по Лачинской дороге это его суверенное право - глава МИД Турции
Алиев утвердил Дни городов, расположенных на освобожденных от оккупации территориях
Командно-штабные учения UZAZ-2023 стартовали в Ташкентской области Узбекистана
Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт метанола в ЕС на 0,7%
Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в I полугодии 2023 года приблизился к $4 млрд - Байрамов
Байрамов назвал неприемлемыми акты осквернения Корана в Швеции и Дании
Почти 60 кг героина обнаружили казахстанские полицейские в фуре с арбузами, ехавшей из Кыргызстан в РФ
Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Ереван продолжает препятствовать открытию Зангезурского коридора - Байрамов
Песков подтверждает планы проведения в среду телефонного разговора Путина и Эрдогана
Военные в Нигере обвинили Францию в планах вернуть прежнюю власть в стране
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС