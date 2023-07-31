Банк Республика запустил кампанию «Онлайн Выгодно!» для предпринимателей!

Хотите открыть и управлять счетом удаленно, не приходя в банк? Вы предпочитаете банк, который предлагает более выгодные условия? Банк Республика к вашим услугам!
Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию корпоративного банкинга в нашей стране, запускает новую кампанию «Онлайн Выгодно!», в рамках которого предприниматели смогут получить дополнительные преимущества и выгоды.
В рамках акции юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие новый счет в Банке смогут БЕСПЛАТНО пользоваться рядом банковских продуктов и услуг:
v Онлайн открытие счета - БЕСПЛАТНО;
v Открытие Бизнес карты (3 лет) - БЕСПЛАТНО;
v Зарплатные карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;
v Подключение к Mobil POS – БЕСПЛАТНО.
Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обращающиеся в Банк в рамках акции, получат возможность открывать счета дистанционно, бесплатно и в разных валютах, зайдя на официальный сайт банка.
Приобретая зарплатную карту, руководители предприятий получают возможность перечислить зарплаты своих сотрудников на счета, не посещая филиалы Банка, посредством системы интернет банкинга.
Установив мобильные POS-терминалы, бизнесмены получат возможность совершать безналичные платежи на очень выгодных условиях.
Если вы ищете надежный, удобный и выгодный банк - Банк Республика именно тот банк, который вам нужен!
Кампания продлится до 31 августа 2023 года!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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