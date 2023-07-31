Yelo Bank поддержал предпринимательство в регионах!

Придерживаясь своей стратегии корпоративной социальной ответственности, Yelo Bank продолжает поддерживать уязвимую группу населения. На прошлой неделе Банк осуществил личные бизнес-мечты малообеспеченных семей в рамках проекта «Самозанятость».
И так, банк предоставил Гасанову Аладдину, жителю Агдама, ограниченному в финансовых возможностях, все необходимое оборудование для небольшого швейного цеха. Следующим гражданином, которого поддержал Yelo Bank, является Самед Оруджев, проживающий в Агджабеди. При поддержке банка он запустит свой личный бизнес по услуге мойки и чистке автомобилей. А Диляра Абдуллаева, проживающая в Сальянах, получила от банка все необходимое оборудование для производства выпечки и кондитерских изделий. Таким образом, Yelo Bank продолжает вносить свой вклад в развитие женского предпринимательства в стране.
Отметим, что Yelo Bank участвует в текущем проекте в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана. Граждане, желающие заниматься индивидуальным предпринимательством в соответствии с условиями социальной программы и принадлежащие к уязвимым группам, безвозмездно обеспечиваются производственным или сервисным оборудованием. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании их малого семейного бизнеса или развитии их существующего бизнеса. Yelo Bank будет поддерживать еще несколько граждан до конца текущего года.
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